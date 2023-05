The Callisto Protocol: un trailer svela la data d'uscita della Riot Mode, è vicinissima

Nel corso della serata gli sviluppatori di The Callisto Protocol hanno aggiornato i canali social ufficiali con un nuovo trailer che annuncia la data d'uscita del prossimo contenuto aggiuntivo del survival horror.

Stiamo parlando della Riot Mode, una modalità aggiuntiva i cui dettagli specifici non sono ancora stati annunciati. Il breve trailer sembra suggerire che si tratti di una sorta di modalità a orde in cui il protagonista è armato solo di un'arma corpo a corpo. Con tutta probabilità, starà al giocatore ampliare l'arsenale del sopravvissuto tra una schiera di mostri e l'altra.

Al termine del filmato viene anche confermato che la Riot Mode sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 23 maggio 2023 e potrà essere scaricata senza costi aggiuntivi da tutti i possessori del Season Pass di The Callisto Protocol. Tutti gli altri potranno invece decidere se acquistare il pacchetto con tutti i contenuti aggiuntivi oppure il solo Riot Bundle.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di The Callisto Protocol. Per chi non lo sapesse, inoltre, qualche settimana fa è stato pubblicato l'update gratis di The Callisto Protocol che ha aggiunto la modalità Hardcore e altre novità.