The Callisto Protocol, le ultime dagli sviluppatori su durata e 'IA stupefacente'

Quanto dura The Callisto Protocol? La risposta arriva dagli autori che, in due interviste a EDGE e VGC, parlano anche di una intelligenza artificiale stupefacente per i mostri Biofagi e forniscono delle importanti precisazioni sul cast del gioco.

Ad aprire il valzer delle dichiarazioni degli autori di Striking Distance ci ha pensato Mark James: il Chief Technical Officier della software house diretta da Glen Scofield (il papà di Dead Space) ha incensato il lavoro svolto dai suoi colleghi sull'intelligenza artificiale dei Biofagi, sostenendo che The Callisto Protocol avrà una IA stupefacente.

L'esponente di Striking Distance ha dichiarato che "la nostra IA talvolta potrebbe anche decidere di non attaccare, scegliendo magari di infilarsi in un condotto. Così sapete che là dentro può nascondersi qualche mostro in attesa dell'occasione migliore per uscire e attaccarvi".

Non meno importanti sono state poi le riflessioni condivise da Glen Schofield in persona nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di EDGE: a chi si chiede quanto dura The Callisto Protocol, il creatore della serie horror di Dead Space spiega che la sua prossima esperienza sci-fi a tinte splatter vanterà una longevità media tra le 12 e le 14 ore, senza però tenere conto del tempo supplementare richiesto per esplorare tutte le aree segrete della mappa e del fattore rigiocabilità determinato, ad esempio, dalla ricerca dei documenti secondari che ricostruiscono la storia del carcere gioviano di Black Iron.



Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dall'ormai non troppo lontano 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.