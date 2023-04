The Callisto Protocol: il nuovo update ha aggiunto il meglio di Dead Space

Con l'ultimo aggiornamento di The Callisto Protocol i ragazzi di Striking Distance sono riusciti a rendere i combattimenti ancor più cruenti e spettacolari. Come? Aggiungendo uno dei cavalli di battaglia di Dead Space, opera per la quale Glen Schofield è diventato famoso.

Glen Schofield, Game Director di The Callisto Protocol, ha ripescato una delle meccaniche più apprezzate della sua precedente opera, il sistema di smembramento, e l'ha introdotto in The Callisto Protocol nell'ambito del nuovo Aggiornamento 5.01. Adesso tutti i giocatori del gioco horror possono attivare la Dismemberment Mode per staccare gli arti dei nemici con dei colpi ben assestati, sia in mischia sia con armi da fuoco. Il fascino della Plasma Cutter di Isaac Clark è probabilmente irripetibile, ma siamo sicuri che gli amanti del gore sapranno apprezzare l'aggiunta gratuita. Un pizzico di delusione potrebbe tuttavia investire i completisti, dal momento che Striking Distance ha confermato che con la Modalità Smembramento attiva non è possibile sbloccare trofei ed obiettivi.

L'Aggiornamento 5.01 di The Callisto Protocol, già disponibile in tutte le versioni del gioco per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ha portato con sé anche la possibilità di saltare le sequenze d'intermezzo, un'opzione pensata per favorire la rigiocabilità della produzione.

Non si può certo dire che gli sviluppatori californiani abbiano abbandonato il gioco. Nel giro di pochi mesi hanno pubblicato gratuitamente anche il New Game Plus, la Modalità Hardcore e una patch con delle migliorie all'HDR. In futuro sono inoltre previsti anche dei contenuti a pagamento: dopo l'Outer Way Skin Collection e il Contagion Bundle, già disponibili all'acquisto singolo e nell'ambito del Season Pass, sono attesi pure il Riot Bundle e un'espansione della storia.