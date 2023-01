The Callisto Protocol venderà meno di quanto previsto: gli analisti abbassano le stime

C'era molta attesa per l'arrivo di The Callisto Protocol, un nuovo gioco dalle tinte horror Sci-Fi descritto dal papà di Dead Space come una produzione quadrupla A. Non tutto è andato per il verso giusto, con il gioco che non è stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica e gran parte dell'utenza.

A seguito della tiepida accoglienza ricevuta dall'opera prima di Striking Distance, anche gli analisti hanno ritenuto opportuno rivedere le proprie previsioni di vendita legati a The Callisto Protocol.

Come riportato da GamesIndustry.biz, le stime hanno subito una brusca modifica al ribasso a un mese dal lancio del titolo. "La società prevedeva vendite cumulative di 5 milioni di copie, ma considerando l'attuale classifica delle vendite, le cifre cumulative di 2 milioni di copie non saranno facil raggiungibili fino a quest'anno", ha affermato la società di analisi Samsung Securities.

Sembra che alcuni analisti, preoccupati dalla bassa media ottenuta su Metacritic, attribuiscano le prestazioni non esaltanti del gioco all'aspettativa che aveva creato la gigantesca produzione alle sue spalle: "Il problema è che Krafton ha speso una notevole quantità di denaro per la produzione di The Callisto Protocol", leggiamo tramite un report di K-Odyssey.

Intanto sono emersi nuovi retroscena secondo cui alcuni sviluppatori di The Callisto Protocol non siano stati riconosciuti nei credits del gioco.