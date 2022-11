The Callisto Protocol in video: l'horror tra isolamento, disperazione e umanità spezzata

Dopo aver discusso di The Callisto Protocol tra terrore e atmosfere horror, Glen Schofield e i ragazzi di Striking Distance dedicano il terzo video della docuserie sulla genesi della loro avventura a tinte oscure all'importanza dell'isolamento nella creazione di un'esperienza narrativa e ludica davvero terrorizzante.

Il nuovo viaggio nel girone infernale di Black Iron offre al papà della serie di Dead Space e ai membri più rappresentativi del suo team l'opportunità di spiegare l'approccio adottato per instillare il terrore nei giocatori attraverso un percorso che li porterà, insieme al proprio alter-ego, a sperimentare l'orrore della solitudine e della vulnerabilità.

Il concetto di 'umanità spezzata', nella doppia accezione psicologica e puramente 'anatomica' (in funzione degli abomini deformi che dovremo affrontare), si riflette nel lavoro svolto da Striking Distance per elevare l'esperienza horror immedesimandoci in un personaggio costretto a fare costantemente i conti con la disperazione di chi sa di poter contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze.

Per un ulteriore approfondimento sul gameplay della nuova avventura sci-fi di Schofield, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale su The Callisto Protocol tra morte, sangue e terrore nello spazio.