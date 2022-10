The Callisto Protocol è violentissimo, non esce in Giappone

Finisce ancora prima di iniziare l'avventura di The Callisto Protocol in Giappone, gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco horror, erede spirituale di Dead Space, non uscirà nel paese del Sol Levante, restando quindi confinato ai mercati occidentali.

The Callisto Protocol non ha ottenuto la certificazione CERO (equivalente del nostro PEGI) per poter essere commercializzato in Giappone, lo studio ha specificato che per venire incontro alle richieste dell'ente sarebbe necessario apportare tantissime modifiche e di fatto snaturare il concept alla base di The Callisto Protocol, per questo motivo il gioco non uscirà in Giappone e i giocatori del paese interessati dovranno ricorrere all'importazione parallela.

Come vi abbiamo raccontato nell'anteprima di The Callisto Protocol il gioco è violento e brutale, non sappiamo però quali siano gli esatti motivi che abbiano spinto il CERO a bocciare la proposta di Striking Distance, il team dal canto suo non vuole scendere a compromessi per mantenere intatta la natura del progetto.

Lo studio sta già pensando ad un sequel di The Callisto Protocol anche se chiaramente qualsiasi piano per il futuro del franchise verrà definito dopo aver valutato i risultati commerciali e l'accoglienza di pubblico e critica del primo episodio, in uscita il prossimo 2 dicembre su tutte le principali piattaforme.