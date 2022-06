The Callisto Protocol sarà ancora più violento di Dead Space

Torniamo a parlare di The Callisto Protocol, l'attesissimo horror spaziale a cura del papà di Dead Space che promette un livello di violenza senza precedenti.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di PC Gamer, Glen Schofield ha parlato anche del livello di violenza che potremo trovare nel suo nuovo progetto, confrontandola con la brutalità del primo Dead Space.

Ecco di seguito le parole di Schofield:

"Ritengo che il body horror costituisca la percentuale più importante dell'horror di mio gradimento. È quella che scatena le emozioni più strane. Dopotutto non ci limitiamo a strappare una testa, ma ne stacchiamo solo una parte per creare una scena ancora più truculenta. Con la grafica di ultima generazione e la potenza dei nuovi hardware, puoi davvero realizzare sequenze di un certo livello di violenza."

Complice anche l'avanzare delle tecnologie, lo sviluppatore ha potuto sbizzarrirsi nella realizzazione di scene sanguinolente alle quali potremo assistere in caso di morte del protagonista. A quanto pare, inoltre, una delle tante ispirazioni di Schofield è Martyrs, il brutale film horror arrivato nelle sale nel 2008 e diretto da Pascal Laugier.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul titolo, vi ricordiamo che è da pochi giorni arrivata la conferma della presenza del doppiaggio italiano in The Callisto Protocol. Sulle nostre pagine potete anche trovare un'anteprima di The Callisto Protocol a cura di Giuseppe Carrabba.