The Callisto Protocol: i voti delle prime recensioni, il Metascore è inferiore a 80

Esce oggi The Callisto Protocol, survival horror sviluppato con la supervisione dell'autore di Dead Space, un progetto molto atteso ma che in parte sembra aver deluso le aspettative, come possiamo intuire dalle prime recensioni internazionali.

Noi di Everyeye.it abbiamo dato al gioco con un voto di 7.8 (potete leggere le motivazioni nella recensione di The Callisto Protocol), i voti generali sono però piuttosto contrastanti e la forbice è molto ampia:

The Callisto Protocol Recensioni

Everyeye.it 7.8

Dexerto 10

JeuxActu 9

Gfinity 9

Press Start Australia 8

Screen Rant 5

IGN Spagna 8

PlayStation Universe 7.5

WCCFTech 7.2

PushSquare 7

GameInformer USA 6

VGC 6

Inverse 6

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore della versione PS5 su Metacritic è di 76/100, la versione PC se la cava leggermente meglio con 79/100 mentre la versione Xbox Series X/S ha una media di 75/100. Chiaramente, il Metascore è destinato a cambiare con l'arrivo di altre recensioni nelle prossime ore, al momento The Callisto Protocol sembra aver diviso la critica, tra chi ha amato il gioco e chi invece ne ha sottolineato i difetti e le problematiche, che pur non mancano.

The Callisto Protocol è disponibile da oggi (venerdì 2 dicembre) su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, per saperne di più ecco la nostra recensione di The Callisto Protocol.