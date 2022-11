The Callisto Protocol è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

The Callisto Protocol è uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, a inizio dicembre il successore spirituale di Dead Space arriverà su PC, console PlayStation e Xbox. Ma anche su Xbox Game Pass e PlayStation Plus? Facciamo chiarezza.

The Callisto Protocol non uscirà al lancio su PlayStation Plus e Xbox Game Pass, più in generale il gioco al day one non sarà incluso in alcun servizio in abbonamento e dovrà quindi necessariamente essere acquistato in formato fisico o digitale. Lo studio Striking Distance non ha chiuso definitivamente le porte al debutto del gioco su PlayStation Plus e Xbox Game Pass ma in ogni caso non al lancio, chiaramente nulla vieta che in futuro (magari nel 2023?) The Callisto Protocol possa essere reso disponibile su Game Pass e PlayStation Plus Extra o Premium.

The Callisto Protocol è in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco uscirà il 2 dicembre 2022 come previsto, senza ritardi. Striking Distance sta anche lavorando al supporto post lancio di The Callisto Protocol e ci saranno DLC ed espansioni almeno per tutto il 2023, con piani a lungo termine per quanto riguarda la crescita dell'IP e un possibile sequel, anche se ovviamente tutto dipenderà dall'eventuale successo di pubblico e critica di The Callisto Protocol.