The Callisto Protocol è costato 160 milioni di dollari: il ritorno economico è lontano

Dalla Corea del Sud sono giunte notizie poco rassicuranti su The Callisto Protocol, survival horror di Striking Distance e del papà di Dead Space Glen Schofield che lo scorso mese è arrivato sul mercato senza sorprendere più di tanto la critica specializzata.

Nelle scorse ore le principali compagnie d'investimenti coreane - Daishin Securities, Samsung Securities, Shinhan Securities, KIWOOM Securities, Korea Investment & Securities e Hyundai Motor Securities - hanno fortemente ritoccato verso il basso le stime di vendita di The Callisto Protocol, bollando l'intero progetto come un fallimento. Samsung Securities, ad esempio, sì aspettava vendite per 5 milioni di copie, mentre ora ne prevede al massimo 2 milioni. Korea Investment & Securities, dal canto suo, aveva pronosticato il raggiungimento di quota 4 milioni di unità, numero sceso adesso a 2,1 milioni.

Con proiezioni di vendita così basse rispetto alle stime iniziali, The Callisto Protocol è ben lontano dal potersi definire un successo commerciale, anche a causa degli alti costi di produzione. Secondo l'ultimo report finanziario di Krafton, lo sviluppo del gioco di Striking Distance è costato almeno 158 milioni di dollari, così suddivisi in tre anni: 4,3 milioni di dollari nel 2020, 62 milioni di dollari nel 2021 e 91,7 milioni di dollari nel 2022. I numeri fin qui snocciolati non comprendono i costi di marketing e distribuzione, dunque l'ammontare speso da Krafton può considerarsi ancora più elevato e difficile da ripagare con "sole" 2 milioni di copie.

Sono molteplici i fattori che potrebbero aver influito sull'insuccesso di The Callisto Protocol. Non è mai facile per una nuova IP imporsi sul mercato nell'immediato, ma in questo caso la partenza del gioco è stata anche intaccata da recensioni non particolarmente entusiastiche (su Metacritic le tre versioni hanno Meta Score che oscillano tra 68 e 70) e dai gravi problemi tecnici su PC. Riuscirà a cambiare passo in futuro?