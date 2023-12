The Casting of Frank Stone: l'horror di Supermassive inquieta nel video dei TGA 2023

Il team di Supermassive tiene fede alla parola data e partecipa ai The Game Awards 2023 per presentare ufficialmente The Casting of Frank Stone, l'avventura horror singleplayer ambientata nell'universo di Dead by Daylight realizzata in collaborazione con Behaviour Interactive.

Il nuovo progetto firmato dalla software house inglese promette di attingere al ricco repertorio di esperienze interattive da incubo che i ragazzi di Supermassive hanno sfornato in questi anni, dalla Dark Pictures Anthology passando per Until Dawn e The Quarry.

Il frutto della partnership tra Supermassive e Behaviour assumerà quindi i contorni di un'avventura a giocatore singolo fortemente incentrata sulla tensione e sulle conseguenze delle azioni compiute dagli utenti, un horror che si appoggia alla ricca offerta ludica di Dead by Daylight per erigere un'impalcatura narrativa dalle infinite ramificazioni legate alla "necessità di compiere delle scelte di vita o di morte".

"L'ombra di Frank Stone incombe su Cedar Hills, una città che rimarrà per sempre segnata dal suo tragico passato. Un gruppo di giovani amici sta per scoprire che le ferite cruente inflitte da Stone hanno lasciato cicatrici profonde che segnano famiglie, generazioni e perfino la realtà stessa. Nelle profondità di un'acciaieria dell'Oregon, i macabri crimini di un sadico assassino danno vita a orrori oltre ogni comprensione. Immergiti nel mistero di Cedar Hills a fianco di un cast inedito di personaggi alle prese con un'avventura contorta in cui nulla è come sembra. Ogni decisione che prendi influenzerà la storia e le sorti di ciascun personaggio. Scopri come una semplice decisione può trasformarsi in un dilemma straziante in questo gioco ricco di orrori ed emozioni sconvolgenti."

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del primo video dell'esperienza singleplayer di Dead by Daylight firmata Supermassive e vi informiamo che The Casting of Frank Stone è atteso al lancio nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Quarry.