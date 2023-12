The Casting of Frank Stone: nuove immagini e info sull'horror singleplayer di Supermassive

Dopo aver svelato l'horror singleplayer The Casting of Frank Stone ai TGA 2023, il team Supermassive ci rituffa nelle atmosfere a tinte oscure della nuova esperienza narrativa ambientata nell'universo di Dead by Daylight per condividere delle immagini inedite e tanti dettagli tra storia e gameplay.

Gli scatti datici in pasto dagli sviluppatori britannici ci consentono di familirizzare con alcuni degli scenari da incubo che faranno da sfondo alla prossima odissea horror realizzata dagli autori di Until Dawn, The Quarry e Dark Pictures Anthology.

Le immagini ingame di The Casting of Frank Stone ci portano a Cedar Hills, nelle profondità di un'acciaieria dell'Oregon teatro di "macabri crimini commessi da un sadico assassino, un mostro che si macchierà di orrori ogni oltre umana comprensione". Il nostro compito sarà quello di seguire le gesta compiute da un gruppo di giovani amici che, spinto dalla curiosità di scoprire i segreti del killer di Cedar Hills, si recherà sul luogo dei suoi crimini per venire a capo dell'enigma della sua scomparsa.

Come da tradizione per ogni esperienza interattiva targata Supermassive, ogni decisione che prenderemo nel corso della partita si rifletterà sulla storia e sul destino dei singoli personaggi, tra "dilemmi strazianti e decisioni di vita o di morte da prendere in un'avventura ricca di orrori ed emozioni sconvolgenti".

Il lancio di The Casting of Frank Stone dovrebbe avvenire nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.