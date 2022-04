The Centennial Case A Shijima Story arriva presto: data d'uscita per il gioco Square Enix

A pochi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale di The Centennial Case: A Shijima Story, i vertici di casa Square Enix tornano ad offrire dettagli sulla produzione.

Con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato - che potete visionare direttamente in apertura a questa news -, scopriamo in particolare che la curiosa avventura videoludica diverrà disponibile a brevissimo. La data di lancio di The Centennial Case: A Shijima Story è infatti stata fissata per il prossimo 12 maggio 2022. Con scene girate esclusivamente in live action, il titolo Square Enix troverà spazio, in versione digitale, su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Contestualmente al reveal della data di lancio, Square Enix ha inoltre confermato il coinvolgimento nel progetto del compositore Yuki Hayashi, che ha firmato il main theme di The Centennial Case: A Shijima Story. Il trailer dell'avventura investigativa ha inoltre svelato l'intero cast di attori che animerà la trama del titolo: Nanami Sakuraba, Yuta Hiraoka, Wakana Matsumoto, Sei Matobu, Motoki Fukami, Megumi Yokoyama, Mansaku Ikeuchi, Gaku Sano, Mariko Tsutsui e Takaaki Enoki.



Gli interpreti orientali metteranno in scena quattro misteriosi omicidi, avvenuti tra 1922, 1972 e 2022. Come anticipato dal primo trailer di The Centennial Case: A Shijima Story, tutti i crimini hanno colpito membri della famiglia Shijima. Per fare luce sui casi, i giocatori vestiranno i panni di una scrittrice di gialli, determinata a scoprire la verità che si cela tra leggende e indizi.