The Centennial Case A Shijima Story è una bizzarra avventura in live action

Square Enix ha annunciato una nuova "live action mystery adventure" intitolata The Centennial Case A Shijima Story in arrivo a maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Diretto da Koichiro Ito (Metal Gear Solid V The Phantom Pain) e prodotto da Junichi Ehara (NieR Automata), The Centennial Case A Shijima Story è una avventura incentrata sulla famiglia Shijima che si trova costretta a fare i conti con la morte di un proprio caro. I giocatori vestiranno i panni dello scrittore e detective Haruka Kagami, incaricato d risolvere il mistero legato ad un tragico omicidio.

The Centennial Case A Shijima Story può contare su una sceneggiatura scritta da Yasuhito Tachibana, produttore della serie Netflix The Naked Director (Il Regista Nudo). The Centennial Case A Shijima Story è disponibile in preordine su Steam a partire da oggi, chiunque comprerà il gioco entro il 19 maggio riceverà anche il video Dietro le Quinte e la mini colonna sonora composta da Yuki Hayashi ( Dragon Quest The Adventure of Dai), Daiki Okuno, Ryoshi Takagi, Shuichiro Fukuhiro e Shogo Yamashiro.

Difficile dire se il gioco verrà localizzato in altre lingue oltre al giapponese e all'inglese, oltretutto il lancio in Occidente sembra confermato al momento solo su PC mentre in Asia il titolo arriverà anche sulle console PlayStation e su Nintendo Switch.