The Chant: il gameplay dell'horror psichedelico nel video del Future Games Show

Il team di Brass Token illustra in video l'esperienza di gioco da vivere nella dimensione horror di The Chant, l'avventura a tinte oscure destinata ad approdare a novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo thriller interattivo pubblicato da Prime Matter punta a farci esplorare il lato più oscuro della spiritualità imbarcardoci, letteralmente, in un viaggio verso un'isola remota che darà asilo a una setta.

Il santone di questo fittizio culto new age anni '70 scatenerà degli indicibili orrori dopo aver aperto un portale verso il Gloom, una dimensione parallela popolata da entità demoniache in grado di insinuarsi nella mente degli esseri umani per alimentarne le paure più recondite.

Nel corso dell'avventura dovremo perciò fronteggiare questa spaventosa minaccia ed evitare che il varco dimensionale verso il Gloom si estenda a tal punto da raggiungere la terraferma, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire.

L'uscita di The Chant è prevista per il 3 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima dell'horror psichedelico The Chant.