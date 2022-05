The Chant: l'horror psichedelico terrorizza in video su PC, PS5 e Xbox Series X/S

L'horror psichedelico The Chant torna a mostrarsi nel video pubblicato dagli sviluppatori di Brass Token per immergerci nel lato oscuro della spiritualità in vista del lancio di questo titolo che, lo ricordiamo, sarà disponibile nei prossimi mesi su PC e console di ultima generazione.

La nuova esperienza action adventure in terza persona edita da Prime Matter ci condurrà sulle sponde di un'isola remota per farci assistere all'indicibile orrore scatenato da un rituale che aprirà un portale verso la dimensione demoniaca del Gloom.

La forza oscura scaturita dal Gloom manifesterà sull'isola tutta una serie di creature interdimensionali come manifestazione tangibile delle paure più ancestrali dei partecipanti al rituale andato storto: starà perciò a noi svelare i misteri di questo culto new age degli anni '70 e invertirne il rituale del canto prima che quest'ultimo intrappoli il nostro alter-ego nell'oscurità eterna.

Il trailer confezionato da Brass Token ci permette di apprezzare il livello di dettaglio e il comparto artistico di The Chant. Prima di lasciarvi al teaser trailer e alle nuove immagini in-engine che potete ammirare nella galleria in calce alla notizia, vi ricordiamo che il titolo verrà commercializzato da Prime Matter nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.