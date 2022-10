The Chant: gli orrori di Glory Island sviscerati dagli autori

I survival horror si preparano ad accogliere il prossimo 3 novembre un nuovo, psichedelico esponente: The Chant è sempre più vicino al suo debutto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e per rendere più veloce l'attesa si mostra in un nuovo, corposo video-gameplay.

In The Chant ci sarà modo non solo di evitare il confronto diretto con le temibili creature che popolano Glory Island, ma anche di combatterle direttamente con tutte le risorse a disposizione. Focus anche sull'esplorazione degli ambienti circostanti, alla ricerca non solo di collezionabili ma anche di ulteriori risorse utili per sopravvivere. Il tutto racchiuso in un trailer raccontato da Mike Skupa, creative director del gioco firmato dallo studio canadese Brass Token, che ci spiega maggiormente nel dettaglio come funzioneranno le varie meccaniche di gioco.

"Questo video di gameplay spiega come abbiamo combinato le meccaniche di sopravvivenza, azione ed esplorazione per creare un'esperienza horror cosmica unica. Mentre ti guidiamo attraverso alcune diverse aree di Glory Island, scopri come il sistema Mente, Corpo e Spirito influenza sia l'azione sia la storia", così Skupa descrive l'ultimo filmato, sottolineando come sia importante alternare fughe e combattimenti nel tentativo di conservare quante più risorse possibili.

Oltre a gustarvi il trailer, non perdetevi anche la nostra anteprima di The Chant, da noi provato alla Gamescom 2022. In aggiunta, il cast di The Chant si è raccontato in video, svelando ulteriori particolari sull'avventura horror in arrivo a novembre.