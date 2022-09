The Chant: abbiamo provato l'horror psichedelico per PC, PS5 e Xbox Series X|S

In occasione della Gamescom 2022, abbiamo avuto modo di saggiare con mano quanto ha da offrire The Chant, la nuova avventura horror psichedelica sviluppata da Brass Token e edita da Plaion (ex Koch Media).

La prova della Gamescom 2022 ci ha confermato le buone potenzialità di The Chant, titolo dalle tinte oscure che ci porterà nelle profondità della psiche di Jess, una ragazza invitata da una sua amica a prendere parte ad un mistico rituale. L'incontro non finirà nel migliore dei modi e scatenerà il potere di creature extradimensionali che metteranno a repentaglio non solo la vita della nostra protagonista, ma anche la sua sanità mentale.

Pur proponendo un'esperienza generalmente lineare, The Chant guarda con interesse ai maggiori esponenti del survival horror e concede al giocatore sezioni di gameplay più libere in cui dovremo sbloccare delle scorciatoie, risolvere enigmi ambientali per proseguire o consultare documenti e diapositive rinvenibili nei vari scenari.

Sebbene dal punto di vista delle animazioni facciali e del comparto tecnico in generale non riesca del tutto a convincerci, The Chant sembra poter contare su un'atmosfera disturbata e coinvolgente che ci lascia col desiderio di scoprire di più su Jess e sull'isola infestata dalle deformi creature orrorifiche.

In attesa del debutto programmato per il 3 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Chant per ulteriori approfondimenti su questo intrigante horror psichedelico.