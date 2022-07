The Chant tra santoni e mostri nextgen: la storia dell'horror psichedelico nel nuovo video

La terrorizzante esperienza horror psichedelica di The Chant riprende nel nuovo video confezionato dal team Brass Token per rituffarci nelle atmosfere a tinte oscure del loro prossimo thriller interattivo attraverso delle scene di gameplay ricche di dettagli su personaggi, scenari e mostri.

Il nuovo progetto edito da Prime Matter punta a farci esplorare il lato oscuro della spiritualità imbarcandoci in un viaggio verso un'isola remota che farà da sfondo agli indicibili orrori scatenati dalle entità demoniache richiamate da un santone e dai suoi accoliti.

I mostri che dovremo fronteggiare proverranno dal Gloom, un piano dimensionale popolato da esseri capaci di intrufolarsi nella mente delle proprie prede e concretizzarne le paure più ancestrali con la manifestazione tangibile delle loro fobie.

Il nostro compito sarà perciò quello di scoprire i misteri di questo culto new age degli anni '70 e capire come invertire il rituale prima che lo squarcio interdimensionale verso il Gloom si apra ulteriormente e trasformi la Terra in un nuovo girone dantesco.

Il nuovo Story Trailer di The Chant, oltretutto, conferma l'intenzione del team di Brass Token di lanciare il titolo più avanti nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su quest'opera a tinte oscure? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sull'horror psichedelico The Chant.