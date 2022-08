The Chant: il nuovo video svela la data d'uscita dell'horror psichedelico

La nuova video panoramica su personaggi, gameplay, storia e ambientazioni dell'horror psichedelico The Chant offre agli sviluppatori di Brass Token l'opportunità di annunciare, finalmente, la data di lancio della loro prossima avventura a tinte oscure su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il trailer mostra i lati oscuri del cultismo e ci offre una veloce infarinatura sul sistema di combattimento corpo a corpo a cui dovremo appoggiarci per garantire la sopravvivenza della nostra alter-ego Jessica Briar, una ragazza recatasi su di un'isola per partecipare al ritiro spirituale della sua amica Kim e dei tanti che, giunti sul posto, assisteranno all'apertura di un varco che conduce verso il Gloom, una dimensione popolata da creature terrorizzanti.

Sullo sfondo della (un tempo) idilliaca Glory Island, gli appassionati del genere potranno perciò vivere un'esperienza psichedelica e aiutare la protagonista a chiudere il portale demoniaco prima che si espanda e consenta ai suoi mostri di invadere la terraferma.

Per avere la meglio su queste creature sarà necessario acquisire delle abilità occulte in un "viaggio spirituale" pieno di insidie e colpi di scena. Il lancio di The Chant è previsto per il 3 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dell'horror psichedelico The Chant.