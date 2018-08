The Chinese Room: lo studio di Everybody's Gone to the Rapture acquisito da Sumo Digital

The Chinese Room, la software house dietro Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther, è stata acquisita da Sumo Digital in vista dei prossimi progetti. La conferma è arrivata da Dan Pinchbeck con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio.

A partire dallo scorso settembre, del resto, The Chinese Room aveva deciso di prendersi una pausa dallo sviluppo di videogiochi, in modo da superare le difficoltà finanziare e lo stress accumulati nel corso degli anni dopo i risultati non esattamente brillanti di Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther.

La software house, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di staccare definitivamente la spina, attendendo l'occasione giusta per tornare a sviluppare videogiochi. Il momento è appena arrivato con l'acquisizione operata da Sumo Digital, lo studio attualmente al lavoro su Crackdown 3.

Uno dei due fondatori di The Chinese Room, Dan Pinchbeck, continuerà a rivestire il ruolo di director in vista dei prossimo progetti, mentre Jessica Curry proseguirà per la propria strada portando avanti la carriera di compositrice indipendente.

Stando alle parole di Pinchbeck, lo studio di Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther potrà dedicarsi a un progetto ancora più grande dei precedenti giochi sviluppati dalla software house, con la volontà di esplorare un genere più tradizionale rispetto ai "walking simulator". Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da The Chinese Room e Sumo Digital.