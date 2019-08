The Church in the Darkness è disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC

Lo sviluppatore Paranoid Productions e il publisher Fellow Traveller sono lieti di annunciare che l'avventura The Church in the Darkness è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con l'occasione sono stati pubblicati un trailer di lancio e una serie di nuove immagini tratte dal gioco.

The Church in the Darkness si presenta come un'originale avventura con elementi action e stealth, caratterizzata da un setting a sfondo religioso.

Il gioco è ambientato nel 1977 e ci vede investigare sulle attività di nostro nipote, il quale si è unito a una setta religiosa nella giungla del Sudamerica, allo scopo di fondare Freedom Town. Il nostro compito sarà quello di infiltraci nella comunità, scoprire cosa sta accadendo davvero al suo interno, e decidere se sarà il caso o meno di soccorrere nostro nipote.

L'avventura è incentrata sulla narrazione, e propone anche un gameplay con meccaniche action e stealth. Per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, segnaliamo la presenza al voice acting di nomi come Ellen McLain (la voce di GLaDOS in Portal) e John Patrick Lowrie (il cecchino di Team Fortress 2).

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo al sito ufficiale di The Church in the Darkness, dove potete acquistare il gioco negli store digitali delle varie piattaforme.