The Climb 2, Warhammer 40.000 Battle Sister e TWD Saints and Sinners: tutte le novità

Direttamente dall'Oculus Gaming Show arrivano succose novità per tutti i fan della Realtà Virtuale, ed in particolare di titoli come The Climb 2, Warhammer 40,000: Battle Sister e The Walking Dead: Saints & Sinners.

The Climb 2, seguito del celebre titolo VR sviluppato da Crytek (qui trovate la nostra Recensione di The Climb 2), permette ai suoi giocatori di arrampicarsi in avventure solitarie all’interno di paesaggi mozzafiato e vivendo l’emozione della competizione per mezzo delle leaderboard online. Gli sviluppatori hanno introdotto il Freestyle Expansion Pack, pubblicato in due parti per un totale di 12 livelli. L'aggiornamento introduce sei nuovi livelli per mettervi alla prova sia in modalità "casual" che "professionale". Non ci saranno checkpoint e il completamento dei livelli vi farà guadagnare punti bonus. Introdotta anche l'arrampicata a ritmo in cui vedrete scomparire gli appigli lungo il percorso, e che richiederà così di seguire una traccia musicale di sottofondo per proseguire. L'aggiornamento sarà pubblicato in giornata odierna.

Il live streaming di Oculus Gaming Showcase menzionava erroneamente che Warhammer 40,000: Battle Sister è ora disponibile sulla piattaforma Rift. Il gioco arriverà presto, ma non è ancora disponibile. In seguito all'aggiornamento "Last Bastion" del mese scorso, che ha portato la modalità orda in Warhammer 40,000: Battle Sister, Pixel Toys ha apportato alcuni altri aggiornamenti. A partire da oggi, potrete collaborare con un amico per giocare "Last Bastion" insieme su due nuove mappe.

Citate infine le future novità per l'esperienza horror di successo di Skydance Interactive, The Walking Dead: Saints & Sinners che accoglie l'Afteshock Update: trovate tutti i dettagli aggiuntivi all'interno dei video che trovate in cima e in calce alla notizia.