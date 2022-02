The Coalition ha aiutato Epic Games per Matrix, Greenberg su Psychonauts 2 e Hellblade 2

Aaron Greenberg di Xbox è stato ospite recentemente ad uno speciale evento a Bogotà e in questa occasione ha parlato delle strategie di Microsoft per il continente latinoamericano ed ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulle produzioni Xbox Game Studios.

In particolare scopriamo che The Coalition ha supportato Epic Games nello sviluppo di Matrix Il Risveglio, Tech Demo in Unreal Engine 5 pubblicata a dicembre per promuovere il film.

"I ragazzi di The Coalition sono maestri nell'uso dell'Unreal Engine 5 e stanno lavorando per migliorare il comparto tecnico dei propri titoli e per aggiornare gli strumenti di sviluppo."

Greenberg ha poi parlato brevemente di Activision-Blizzard, dichiarando di essere felice dell'acquisizione ma di non poter dire nulla a riguardo, inoltre spazio anche a Hellblade 2 Senua's Saga, il video mostrato ai The Game Awards contiene alcune sequenze di gameplay vere e proprie, nonostante i dubbi della community.

Si è parlato anche di Psychonauts 2, Greenberg sottolinea che "il contributo di Microsoft è stato fondamentale per permettere a Double Fine di realizzare la loro visione. Lo studio aveva un budget limitato, noi abbiamo messo non solo i soldi ma anche tecnologie, idee e strumenti per supportare lo sviluppo del progetto. Abbiamo concesso al team tutto il tempo necessario, il risultato è stato incredibile."