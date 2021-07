The Coalition porta i personaggi nella nextgen: 3.5 milioni di poligoni solo per i capelli

Nella notte The Coalition ha pubblicato la tech demo Alpha Point dopo averla mostrata a porte chiuse alla GDC, ma c'è di più perchè durante lo stesso evento lo studio ha mostrato anche un test di rendering dei personaggi con Unreal Engine 5 e possiamo finalmente vederlo in azione.

Il video diffuso dagli autori di Gears mostra il rendering di un personaggio realizzato con il nuovo motore di Epic Games, come specificato nelle note il corpo è composto da 160.000 triangoli, il volto da 31.000 triangoli e la barba da ben 3.5 milioni di triangoli e come sottolineato alla GDC dal Technical Art Director Colin Penty "solamente le ciglia del personaggio da noi creato contengono circa 3.500 triangoli, ovvero la quantità necessaria per creare all'epoca un intero personaggio su Xbox 360."

Lo studio di proprietà di Microsoft specifica anche in questo caso come il test non rappresenti in alcun modo un prodotto completo o un progetto in sviluppo, così come Alpha Point non è il nuovo gioco di The Coalition, si tratta di test tecnici sperimentali con una versione non definitiva dell'Unreal Engine 5, l'obiettivo allo stato attuale è solamente quello di prendere confidenza con il motore e con i tool messi a disposizione da Epic Games agli sviluppatori.