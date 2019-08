The Coalition annuncia la fine del supporto per Gears of War 4

Tra poco meno di due settimane Gears 5 raggiungerà gli scaffali (fisici e digitali) dei negozi, l'uscita del nuovo episodio della serie segnerà la fine del supporto per Gears of War 4, come confermato da The Coalition.

Lo studio canadese si sta preparando a supportare massicciamente Gears 5 e questo comporterà inevitabilmente una riduzione delle attività sul precedente capitolo: "siamo orgogliosi di quanto fatto in Gears 4 e pensiamo di avere dato il massimo. Negli ultimi tre anni abbiamo forgiato le fondamenta di Gears 5, ringraziamo tutti per il supporto e speriamo di continuare a considerarvi membri della community di Gears", con queste parole The Coalition ringrazia coloro che hanno supportato il progetto dall'uscita (ottobre 2016) permettendo al gioco di riscuotere un notevole successo.

Per quanto riguarda il futuro non sono previsti nuovi eventi e la stagione classificata si concluderà a gennaio 2020, sostituita da playlist inedite per le modalità Core e Competitiva. Dallo stesso mese spariranno le penalità legate all'abbandono della partita e gli obiettivi I Like Em Crispy e Better Than Bacon, come noto legati agli eventi.

I server di Gears of War 4 resteranno comunque aperti ma è chiaro come l'obiettivo di The Coalition sia quello di facilitare la migrazione tra i due giochi nella maniera più semplice e indolore possibile.