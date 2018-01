The Coalition collabora con Storylab Productions per sviluppare una nuova IP Xbox

, software house responsabile di, sta attualmente collaborando conper dare luce ad una nuova Proprietà Intellettuale da destinare ad Xbox One (e presumibilmente anche a Windows 10).

La conferma arriva direttamente dalla casa di produzione multimediale Storylab Productions, che attualmente agisce come fornitore ufficiale esterno di Microsoft. Lo studio ha già dato il suo contributo per la realizzazione di Gears of War 4, avendo concesso a The Coalition personale aggiuntivo e supporto tecnologico per lo sviluppo del third-person-shooter.

Al momento, sfortunatamente, non possediamo ulteriori informazioni sul progetto in questione. Il fatto che sia una nuova IP, comunque, sorprende dal momento che i recenti rumor avevano parlato di un nuovo capitolo di Perfect Dark realizzato in terza persona in via di sviluppo proprio presso gli studi di The Coalition ed altre compagnie non meglio specificate.