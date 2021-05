No, The Coalition non sta sviluppando un gioco di Star Wars: smentito il rumor

Nel corso degli ultimi giorni si è fatto strada un nuovo intrigante rumor riguardante The Coalition, la software house di Microsoft che si occupa principalmente della serie di Gears of War, ma che secondo le indiscrezioni era impegnata parallelamente nel supporto di Halo Infinite e nella progettazione di una nuova IP.

La nuova Proprietà Intellettuale dello studio, stando alla voce di corridoio lanciata dal solito Jeff Grubb, avrebbe dovuto essere ambientata all'interno dell'universo di Star Wars. LucasFilm Games ha ormai deciso di concedere le licenze di Guerre Stellari ad altre compagnie, a parte Electronic Arts, e lo scenario suggerito dall'insider videoludico stava già mettendo l'acquolina in bocca ai possessori di Xbox amanti dell'universo ideato da George Lucas.

Tuttavia, ci ha pensato direttamente The Coalition a smontare la teoria: lo studio di Gears of War non è al lavoro su un gioco di Star Wars.

"Giusto per chiarire quel discorso su Star Wars, non stiamo lavorando su nessun gioco del genere", ha dichiarato il community manager TC_Kilo. "Non abbiamo altro da annunciare in questo momento". Non è quindi stato né confermato né smentito il fatto che The Coalition stia affiancando 343 Industries nell'ultimazione dei lavori su Halo Infinite.

The Coalition ha recentemente annunciato la propria transizione all'Unreal Engine 5: il motore grafico di Epic Games verrà sfruttato dalla casa di Microsoft per plasmare i capitoli next-gen della serie di Gears of War.