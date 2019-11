The Coalition: il nuovo capitolo di Gears of War rimarrà nel solco tracciato da Gears 5

Dopo il successo di Gears 5, quale futuro attende la serie di Gears of War con l'avvento di Xbox Scarlett e il passaggio alla next-gen? Ne parla Matt Searcy, lo sviluppatore capo del team di The Coalition che ha dato forma al design dei livelli della campagna principale di Gears 5.

Dalle pagine di GamingBolt, Searcy ha lodato l'impegno profuso dal team di The Coalition per creare questo kolossal sparatutto e aperto una finestra sulla next-gen e sul prossimo capitolo dell'epopea di Gears of War dichiarando che "l'ultimo titolo puntava a gettare le fondamenta per il futuro di questo franchise, quindi è sicuro che continueremo a costruire su queste basi partendo dal lavoro che abbiamo svolto con Gears 5".

L'autore della software house legata agli Xbox Game Studios ha poi aggiunto che "con Gears 5 abbiamo compiuto un balzo in avanti nel modo in cui pensiamo a un gioco di Gears of War, e i fan hanno risposto positivamente al cambiamento. Continueremo a sorprendere e deliziare gli appassionati e non vediamo l'ora di scoprire cosa potrebbe esserci all'orizzonte".

Pur senza entrare nello specifico delle novità ludiche e contenutistiche che ci attendono con il prossimo atto della serie di Gears of War, alla luce di Gears 5 possiamo dare praticamente per scontata la presenza di livelli a mondo aperto e di una narrazione che, nei limiti imposti dalla storia, potrà essere plasmata dalle azioni e dalle scelte compiute dagli utenti.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Matt Searcy? Credete che la direzione intrapresa da The Coalition sia quella giusta o, al contrario, preferireste assistere al lancio su PC e Xbox Scarlett di un Gears 6 "dall'approccio classico"? Fatecelo sapere con un commento