The Coalition sulla possibile pubblicazione di Gears 5 su Xbox Scarlett

La next-gen è ormai alle porte, con Xbox Scarlett che sarà lanciata durante la stagione natalizia del 2020, come confermato da Phil Spencer in persona sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2019.

La nuova console del colosso di Redmond potrà contare su Halo Infinite al lancio, ed in tanti si chiedono se ad arricchire ulteriormente la line-up della piattaforma ci sarà anche il nome di Gears 5, il nuovo episodio della serie TPS che promette di svecchiare il franchise tramite l'introduzione di numerose aggiunte di gameplay.

A questo dubbio ha risposto Rod Fergusson, leader di The Coalition, che nel corso di un'intervista condotta da IGN.com ha dichiarato che il team di sviluppo, per il momento, è interamente concentrato sul lancio del gioco su Xbox One fissato per il 5 settembre, e non è ancora pronto per parlare di un'eventuale pubblicazione su Scarlett il prossimo anno.

"Per quanto riguarda Gears 5, siamo attualmente concentrati in termini di Xbox One X, Xbox One S e Xbox One standard. La famiglia dei device Xbox One. Questo è ciò di cui ci stiamo occupando adesso. Penso che possiate fare delle supposizioni riguardo a ciò che faremo o meno, ma credo che sia troppo presto per parlarne". Dichiarazioni che, per quanto non cosituiscano conferme di alcun tipo, sembrano tutto sommato lasciare aperte le porte per l'arrivo di una versione apposita di Gears 5 per Project Scarlett (che in ogni caso sarà in grado di far girare il titolo tramite retrocompatibilità).

Ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 5 settembre su PC Windows 10 e Xbox One. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima della modalità multiplayer Escape.