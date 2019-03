Passaggio da Gears of War 4 a Gears 5: nuovi Dettagli da The Coalition

I rumor su Gears 5, nuova incarnazione della celebre Saga videoludica, sono numerosi ed il Gioco è atteso con ansia dagli utenti Microsoft, che saranno dunque lieti di ricevere alcuni aggiornamenti da parte del Team di sviluppo.

The Coalition ha infatti recentemente pubblicato un lungo messaggio, all'interno del quale ringrazia i giocatori per il sostegno offerto a Gears of War 4 nel corso degli ultimi anni e condivide al contempo alcuni dettagli su Gears 5. Presentando la "Gears of War 4 Gilded RAAM Challenge", il Team la definisce come "un epico test della vostra lealtà a Gears 4 che condurrà a ricompense completamente nuove sia per Gears 4 sia - per la prima volta in assoluto - da portare con voi in Gears 5!". Un elemento sicuramente interessante che renderà la Sfida particolarmente appetibile per i fan della Saga.



La Software House ha inoltre annunciato che non saranno pubblicati ulteriori Customization Content e Gears Pack all'interno del quarto capitolo, "in quanto il Team sposta il suo focus centrale nel rendere Gears 5 il miglior gioco possibile". Il Titolo tuttavia non sarà completamente abbandonato: "Abbiamo ancora molti Eventi Speciali e più per Gears of War 4 lungo la strada verso la pubblicazione di Gears 5 più avanti quest'anno". Viene così confermato che il nuovo episodio della Saga farà il suo esordio nel corso del 2019. Rod Fergusson ha dichiarato tempo fa che "Gears 5 sarà incredibile". Curiosi di saperne di più?