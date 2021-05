The Coalition, il team Xbox lavora ad Halo Infinite, Gears e... Star Wars: il nuovo rumor

Stando ad un nuovo rumor diffuso dal solito Jeff Grubb, The Coalition si troverebbe attualmente in una fase piuttosto concitata dal punto di vista creativo e professionale, con lo studio di Microsoft che sarebbe al lavoro su tre progetti in contemporanea.

Stando a quanto dichiarato dal noto insider videoludico durante una delle sue frequenti livestream, The Coalition starebbe innanzitutto offrendo il proprio supporto a 343 Industries su Halo Infinite. La nuova avventura di Master Chief è attesissima dai fan Xbox, e dopo il rinvio è possibile che Microsoft abbia deciso di aumentare la forza lavoro impegnata sull'ambizioso progetto.

Oltre a questo, Grubb sembra dare per scontato che la software house abbia dato il via anche allo sviluppo di Gears 6, prossimo capitolo della celebre serie sparatutto in terza persona che ha fatto scuola per il genere di appartenenza. Nelle scorse settimane, è stato però lo stesso Grubb ad escludere con decisione la possibilità che Gears 6 venga mostrato all'E3 2021, dal momento che Microsoft, ma anche la stessa The Coalition, hanno al momento troppa carne al fuoco da gestire internamente.

Dulcis in fundo, l'insider anticipa qualcosa di molto intrigante: stando alle sue fonti, The Coalition sta parallelamente lavorando anche ad "una nuova IP" ambientata all'interno dell'universo di Star Wars. (proprio oggi si festeggia lo Star Wars Day 2021 con tanti giochi del franchise in offerta). Grubb non ha tuttavia voluto dare per certa l'informazione, dal momento che non ha mai ricevuto conferme definitive che il progetto sia effettivamente parte dell'immaginario di Guerre Stellari, e non ha nemmeno saputo indicare una finestra temporale in cui il titolo verrebbe presentato o immesso sul mercato. Ovviamente si tratta solo di un rumor, e in quanto tale vi consigliamo di prenderlo con le dovute cautele. Vi piacerebbe un gioco di Star Wars sviluppato dagli autori di Gears of War?