The Coalition: il team Xbox mostra uno scatto di Alpha Point in Unreal Engine 5

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo riferito di Alpha Point, una nuova tech demo realizzata dagli sviluppatori di The Coalition. Gli autori di Gears of War stanno sperimentando con l'Unreal Engine 5, il nuovo promettente motore grafico di Epic Games, ed è proprio con questo che produrrà i suoi prossimi ambiziosi progetti per PC Windows 10 e Xbox.

Alpha Point sarà mostrata alla Game Developers Conference, e sarà questa l'occasione per osservare un esempio di ciò che è possibile creare con il nuovo engine sviluppato da Epic Games. Intanto, però, il team di Xbox ha deciso di fornirci un piccolo assaggio tramite uno scatto tratto dalla tech demo in questione.

Ciò che potete ammirare in apertura è uno screenhot pubblicato dagli sviluppatori, in cui viene rappresentato una sorta di templio situato all'interno di una grotta sotteranea, con delle colonne che attorniano un oggetto mistico di forma romboidale. Mancando un possibile contesto narrativo risulta infattibile speculare sugli elementi mostrati, trattandosi del resto di una pura dimostrazione tecnica di feature come il Lumen e il Nanite di Unreal Engine 5.

Secondo quanto riferito da Jeff Grubb, Alpha Point sarebbe il prototipo del nuovo gioco di The Coalition, un progetto di dimensioni ridotte rispetto a Gears e previsto al lancio nel 2023. Tuttavia non abbiamo alcun tipo di conferme ufficiali al riguardo e converrà attendere eventuali annunci da parte della software house di Microsoft.