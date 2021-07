The Coalition: la tech demo in Unreal Engine 5 è il prototipo del nuovo gioco?

Come vi abbiamo riferito soltanto poche ore fa, The Coalition si appresta a presentare alla Game Developers Conference 2021 il suo Alpha Protocol, una tech demo realizzata sfruttando le capacità dell'Unreal Engine 5 di Epic Games.

La software house di Microsoft non ha accennato in alcun modo al fatto che possa trattarsi di una versione primordiale del suo prossimo videogioco, tuttavia è sopraggiunto il solito Jeff Grubb a metterci la pulce nell'orecchio.

Il giornalista ed insider videoludico ha affermato durante una recente diretta che Alpha Protocol non è altro che il prototipo del nuovo progetto degli autori di Gears 5. Stando alle sue dichiarazioni, si tratterà di un gioco dalle dimensioni più contenute del solito e sarebbe in previsione di lancio entro il 2023. Al momento si tratta di un semplice prototipo sperimentale, utile per comprendere e approfondire gli strumenti che l'Unreal Engine 5 mette a disposizione degli sviluppatori, e Grubb si dice incerto riguardo ai contenuti ludici che potrebbe presentare una volta ultimato.

Naturalmente si tratta di un semplice rumor, e vi invitiamo a prendere con le dovute cautele quanto riportato, in attesa che The Coalition sveli ufficialmente i suoi prossimi progetti in arrivo su PC Windows 10 e console Xbox. Lo stesso Jeff Grubb ha recentemente dichiarato che EA Motive è al lavoro su un remake di Dead Space.