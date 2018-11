The Colosseum Fall 2018 a Roma il 18 novembre: seguilo sul canale Twitch di Everyeye.it!

Italian Gaming Championship, Globus Gaming, Bonehead System e Auditorium del Massimo annunciano l'evento The Colosseum Fall 2018, che ospiterà i tornei di Tekken 7, Street Fighter V e Dragon Ball FighterZ (Evento Dragon Radar del Dragon Ball FighterZ World Tour).

L'evento nasce dalla collaborazione di Italian Gaming Championship, Bonehead System e Globus Gaming e si terrà domenica 18 novembre a Roma dalle 09:00 del mattino presso l'Auditorum del Massimo (Via Massimiliano Massimo 1), ingresso riservato ai tesserati ITeSPA, potete registrarvi al torneo seguendo questo link. Tra i partner dell'evento brand come Zowie, Razer, Koch Media, Arcade Design Mibrio/Arcade and Food e Laboratorio di Pasticceria Maurizi.

Caster, Giocatori e Ospiti

Al The Colosseum Fall 2018 prenderanno parte nomi di spicco della scena eSports come Mr. Wolf e Geecko, campioni di Street Fighter V, con quest'ultimo che ha rappresentato il nostro paese durante il più recente Red Bull Kumite di Parigi. La scena romana di Tekken 7 sarà presente al completo così come giocatori professionisti dalla Grecia, grande interesse anche per il torneo di Dragon Ball FighterZ (tappa ufficiale del Dragon Ball FighterZ World Tour) con Dannolo (già vincitore della precedente edizioni del Colosseum) e giocatori provenienti da Spagna, Francia, Germania, Grecia e altri paesi europei.

Confermata anche la partecipazione di Rossella, in arte Shoujy. Rossella è una J-Singer specializzatasi nelle performance sia con brani in lingua giapponese che con riadattamenti in italiano. Domenica 18 Shoujy canterà dal vivo le sigle iniziali e finali di Dragon Ball, rispettivamente all'apertura e alla chiusura della tappa ufficiale del Dragon Ball FighterZ World Tour, contribuendo a creare l'atmosfera ideale per le sfide tra i giocatori presenti. Tra i caster (in lingua inglese) del Dragon Radar Event di Dragon Ball FighterZ troviamo invece Antonello "Schiaccisempre" Gaeta e Adriano "Il Merlo" Milone, due nomi ben conosciuti dal lettori di Everyeye.

Premi in palio

Torneo Dragon Ball FighterZ

Primo classificato

Qualificazione per il torneo ufficiale del Dragon Ball FighterZ World Tour di dicembre a Tokyo, comprensiva di viaggio e albergo.

1 Arcade stick Razer Panthera

1 account premium (della durata di 1 anno) a Crunchyroll

Secondo classificato

1 paio di cuffie Razer Kraken pro green v2

1 account premium (della durata di 3 mesi) a Crunchyroll

Terzo classificato

- 1 borsa di gadget Razer

- 1 account premium (della durata di 3 mesi) a Crunchyroll

Dalla quarta all'ottava posizione

1 account premium (della durata di 3 mesi) a Crunchyroll.

Torneo Street Fighter V Arcade Edition

Primo classificato

1 monitor ZOWIE RL2460

1 controller Razer Raiju TE

Secondo classificato

1 paio di cuffie Razer Kraken pro green v2

Terzo classificato

1 borsa di gadget Razer

Torneo Tekken 7

Primo classificato

1 monitor ZOWIE RL2460

1 controller Razer Raiju TE

Secondo classificato

1 paio di cuffie Razer Kraken pro green v2

Terzo classificato

1 borsa di gadget Razer

The Colosseum Fall 2018 Streaming

Il torneo sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle ore 10:30 di domenica 18 novembre e per tutta la giornata, per maggiori dettagli su The Colosseum Fall 2018 potete consultare l'apposito evento su Facebook.