The Companion: l'avventura narrativa con la volpe sbarca su Nintendo Switch

A quasi due anni di distanza dal lancio di The Companion su PC, il porting Switch dell'avventura narrativa con protagonista lo spirito ancestrale di una volpe si prepara a sbarcare sulla console ibrida di Nintendo.

L'ultima esperienza interattiva firmata da David Fazzio sprona i patiti del genere a viaggiare attraverso sette biomi incantati per raccogliere Essenze spirituali e artefatti rari, il tutto esplorando delle ambientazioni bucoliche piene di segreti da scoprire.

Una volta entrati nel 'mondo magico oltre lo spazio e il tempo' di The Companion, i giocatori possono sfrecciare per le praterie dei biomi magici servendosi dei poteri dello spirito della volpe: nel corso dell'avventura, sarà possibile interagire con tanti personaggi secondari e servirsi delle Essenze spiritiche ottenute nelle attività free roaming per evocare creature e ulteriori spiriti guida.

Dopo essere partito nel 2021 su PC, il viaggio della candida volpe di The Companion riprenderà il 28 aprile su Nintendo Switch: in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e le scene del nuovo video gameplay confezionato da Studio 46.

