The Constructors, pronti a progettare Wondersville? Il gioco è in uscita nel 2024

I Future Games Show 2024 hanno in serbo parecchie novità per i videogiocatori: tra queste vi è The Constructors, il Sandbox strategico messo a punto dai ragazzi di Ancient Forge e Frozen District. Si avvicina il momento di divenire i proprietari di un'impresa edile, per aiutare la comunità di Wondersville progettando nuovi edifici.

The Constructors è stato progettato con il fine ultimo di "scatenare la propria creatività", costruendo i quartieri dei propri sogni. "Adatta i tuoi progetti alle esigenze dei clienti", decidendo come dare vita alle creazioni urbanistiche da mettere a punto. The Constructors uscirà nel Q2 2024, in un periodo non meglio specificato dell'anno. Tuttavia, il suo approdo su Steam è dietro l'angolo.

Mentre i Future Games Show hanno dato più certezze per l'avvenire di progetti del calibro di Enotria The Last Song, con il gameplay trailer che ha svelato la nuova data d'uscita, la stessa cosa non si può dire per il titolo di Ancient Forge. In attesa di maggiori novità sulla produzione in questione, il gioco è da oggi disponibile al suo inserimento nella propria Wishlist videoludica. Siete pronti a costruire i migliori edifici di sempre per abbellire il paesaggio di Wondersville? Il suo approdo sulle pagine del client di Valve si fa sempre più vicino.

