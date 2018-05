The Council: annunciata la data di lancio del secondo episodio

Come annunciato nella giornata di oggi dal publisher Focus Home Interactive, il secondo episodio di The Council, intitolato "Hide and Seek", sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il il prossimo 17 maggio.

I possessori del Season Pass del gioco o della Complete Season saranno in grado di avviare il nuovo episodio con due giorni di anticipo, il 15 maggio. Segnaliamo inoltre che, per poter accedere correttamente a questo nuovo episodio, gli utenti dovranno necessariamente essere in possesso di "The Mad Ones", ovvero il primo capitolo della serie narrativa.

"Hide and Seek prosegue le avventure di Louis de Richet, che si ritrova ad affrontare le drammatiche conseguenze delle sue azioni compiute nell'episodio 1. Dovrà continuare le ricerche sulla scomparsa di sua madre, Sarah, nel mentre avrà anche a che fare con il nuovo capo dello stato spagnolo, con Lord Mortimer, finalmente rivelatosi, e le fazioni dell'isola che si formano con tanta rapidità".

Tramite le immagini che trovate in calce all'articolo potete dare un primo sguardo alle ambientazioni che potrete visitare in "Hide and Seek". Il primo episodio di The Council è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One, mentre il secondo capitolo è atteso per il 17 maggio (il 15 maggio in Early Access).