The Council: il primo episodio della nuova avventura di Focus Home esce il 13 marzo

Durante il mese di dicembre, la software housee il publisherannunciavano, una nuova avventura in formato episodico destinato a PC, PS4 e Xbox One.

Previsto inizialmente per il mese di febbraio, ormai terminato, il primo episodio del titolo, intitolato The Mad Ones, uscirà il 13 marzo su tutte le piattaforme. Per celebrare l'annuncio, Big Bad Wolf ha pubblicato un nuovo video (che trovate in cima alla notizia) con cui ci spiega come The Council saprà distinguersi rispetto alle altre avventura a formato episodico. Il titolo ci permetterà di vestire i panni di Louis de Richet, un membro di una società segreta inviato dal misterioso Lord Mortimere su un'isola privata al largo delle coste britanniche, e vedrà la presenza di alcuni personaggi storici, tra cui George Washington. Sul lato gameplay abbiamo diverse influenze provenienti dal genere RPG: i giocatori potranno scegliere tra tre differenti classi (Diplomat, Occulist, e Detective) e sbloccare sette abilità speciali, nel mentre il classico sistema di combattimento è stato qui rimpiazzato da Confrontation System, dove si necessiterà del dialogo, anziché della violenza, per riuscire a risolvere questioni intricate.

Il primo episodio di The Council è da oggi atteso su PC, PS4 e Xbox One il 13 marzo.