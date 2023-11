The Coyote Kills The Road Runner, Willy ha avuto la meglio: il nuovo gioco è gratis su PC!

Quante volte, guardando Willy il Coyote e Beep Beep, avete tifato per l'impavido cacciatore che non è mai riuscito nell'ardua impresa? Mentre il mondo videoludico continua ad essere alle prese con i giochi PC gratis provenienti dall'Epic Store che fa il pieno di regali, ecco che negli ultimi giorni è giunto un titolo del tutto inaspettato.

Willy il Coyote ha avuto la meglio, ed ora potrete cacciare Beep Beep in The Coyote Kills The Road Runner, il nuovo gioco che permette ai fan del cartone animato della Warner Bros. di portare al termine l'impresa. "Dopo tanti anni. Tanti tentativi falliti. Il Coyote ci riuscirà. Finalmente il Coyote ucciderà Beep Beep!". Si tratta solo della legge del più forte, o c'è altro dietro le motivazioni della mascotte animata? Mentre si cerca una risposte a certe domande, The Coyote Kills The Road Runner è stato reso scaricabile gratuitamente su PC per tutti coloro i quali avessero intenzione di provare il progetto ideato di David Mills.

Come specificato da chi ha ideato il progetto, sarà necessario utilizzare un tempismo preciso e schemi stravaganti nei panni del Coyote utilizzando diverse trappole. Inoltre, i giocatori potranno portare al termine il proprio viaggio anche attraverso l'ausilio di un gamepad Xbox, oltre che della più canonica combinazione di mouse e tastiera per PC. Pronti a cacciare Beep Beep in The Coyote Kills The Road Runner? In calce alla notizia trovate il link diretto al download del gioco.