The Crew 2: l'aggiornamento Demolition Derby arriva il 5 dicembre

Ubisoft annuncia che Demolition Derby, il secondo aggiornamento di The Crew 2, sarà disponibile dal 5 dicembre per PlayStation 4, PC e Xbox One: questo update introduce la disciplina omonima, in cui i concorrenti dovranno guadagnarsi un posto sul podio ottenendo il miglior punteggio in un periodo di tempo limitato.

Per ospitare questa distruttiva disciplina sono state create due nuove arene. La prima è la Bonneville Salt Flat, dove i giocatori guadagneranno punti distruggendo le auto degli avversari e cercando al tempo stesso di evitare di essere danneggiati da un ascensore, un guantone da pugilato a molla o dalle altre auto. Il secondo nuovo circuito è stato costruito nel cuore del cimitero aereo di Tucson, dove i giocatori potranno buttare fuori strada i propri avversari per scatenare ancora più distruzione. Oltre alla disciplina del Demolition Derby, l’aggiornamento introduce l’attesa modalità PvP in The Crew 2.

A partire dal livello Principiante, fino a otto amici potranno sfidarsi tra loro in una serie di discipline, come Street Racing e Motocross, con una selezione di eventi costantemente aggiornata, in tutti gli Stati Uniti. Chi desidera alzare la posta in gioco potrà partecipare alle leghe PvP per ottenere ricompense maggiori. L’aggiornamento includerà anche quattro nuove auto da demolition derby e per la prima volta in The Crew 2, tali auto saranno completamente distruttibili sia nella loro modalità che nel gioco libero. L’aggiornamento includerà altri contenuti adrenalinici, tra cui le esclusive sfide Drift, Alpha Grand Prix e Rally Cross, oltre ad attività di gioco e abilità aggiuntive. Mentre i nuovi veicoli mensili di The Crew 2 disponibili per tutti i giocatori sono l’Audi RS3 LMS - 2017 e l’Aeroboat – VS12 - 2018.

Il lancio di Demolition Derby è il passo successivo nel programma di nuovi contenuti post-lancio per The Crew 2, ma il team è tuttora impegnato a creare nuovi contenuti che saranno disponibili tramite aggiornamenti costanti nei prossimi mesi. Settembre ha visto il lancio del primo aggiornamento principale, Gator Rush, che includeva la nuova disciplina Hovercraft.