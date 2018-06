The Crew 2: annunciata l'Open Beta, vediamo il trailer dell'E3 2018

Anche The Crew 2 ha trovato spazio sul palco della conferenza Ubisoft dell'E3 2018. Il titolo corsistico è tornato a mostrarsi in azione con un nuovo spettacolare trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

In The Crew 2, dovrai farti conoscere sulla scena motorsport americana mentre esplori e domini la terra, l'acqua e l'aria di tutti gli Stati Uniti. Affronta tantissime gare contando su una grande varietà di auto, moto, motoscafi e aerei.

Come annunciato da Ubisoft, il gioco riceverà una Open Beta dal 21/06 al 25/06 su PS4, Xbox One e PC, in cui sarà possibile partecipare a 8 differenti discipline motoristiche. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Crew 2 uscirà il 29 giugno 2018.