The Crew 2: annunciato un weekend di gioco gratis!

Ubisoft annuncia che The Crew 2 sarà giocabile gratuitamente dal 5 all’8 dicembre su PlayStation 4, Windows e la famiglia di dispositivi Xbox One, con preload già disponibile su PC via uPlay.

I giocatori potranno accedere al gioco completo, incluso il nuovissimo aggiornamento Blazing Shots, che offre competizioni PvE settimanali ed eventi LIVE Summit, in cui dovranno conquistare la vetta della classifica per aggiudicarsi ricompense esclusive in base alla propria posizione. Sarà quindi possibile provare Blazing Shots, oltre a centinaia di altre sfide, esplorando liberamente gli Stati Uniti via terra, mare e aria al volante dei propri veicoli preferiti, da soli o in modalità cooperativa a quattro giocatori.

Inoltre, i giocatori che vorranno continuare il proprio viaggio nello scenario liberamente esplorabile degli Stati Uniti di The Crew 2 non solo manterranno tutti i propri progressi di gioco, ma potranno anche usufruire di uno sconto fino al 70% sull’acquisto del gioco completo The Crew 2 e del Season Pass, durante l’intera durata del weekend gratuito.