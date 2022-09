The Crew 2 si appresta a ricevere nuovi contenuti con Dominion Frozen!

Sta per arrivare ufficialmente l'episodio 2 della stagione 6 di The Crew 2, il celebre titolo targato Ubisoft che ha ancora tante avventure da saper offrire a noi videogiocatori. Il tutto è stato annunciato tramite un trailer pubblicato sul canale ufficiale della software house, in cui viene mostrato un assaggio dei futuri contenuti inediti.

Dominion Frozen, titolo ufficiale dell'aggiornamento per The Crew 2 ormai in dirittura d'arrivo, verrà pubblicato il 14 settembre sotto forma di DLC non a pagamento per tutti i giocatori. Nuove auto, nuovi tracciati e, in generale, nuovi contenuti, saranno presto disponibili per il titolo sviluppato da Ivory Tower e pubblicato da Ubisoft sulle console di vecchia generazione, PC e Stadia.

Il breve trailer di presentazione di questi inediti contenuti gratuiti mostra una breve panoramica inerenti alle piste ghiacchiate che costituiscono il fulcro di questa nuova serie di novità in arrivo, insieme ai nuovi veicoli acquistabili nel corso dell'avventura.

Si tratta di una novità molto interessante - per gli amanti del brand e non solo -, anche osservando che il titolo, pubblicato nel 2018, riceve ancora nuovi veicoli e tracciati a distanza di numerosi anni dalla sua uscita, anche in seguito all'arrivo della patch per le console next-gen rilasciata nel mese di luglio 2022.