The Crew 2: in arrivo Inner Drive, il quinto update gratis; il gioco debutta su Stadia

Ubisoft annuncia che Inner Drive, il quinto aggiornamento gratuito del gioco di corse open world The Crew 2, sarà disponibile da domani 25 marzo per PlayStation 4, Windows PC e Xbox One. Per la prima volta, The Crew 2 sarà disponibile anche per Stadia, la piattaforma di gioco di nuova generazione di Google.

The Crew 2 Inner Drive introdurrà un totale di 20 nuovi veicoli, che tutti i giocatori potranno ottenere o acquistare, tra cui la nuova Koenigsegg Jesko 2020 (hypercar) e la nuova Ford Mustang Shelby GT500 2020 (corse di strada). I giocatori potranno competere con questi veicoli nei LIVE Summit settimanali per conquistare la vetta delle classifiche. Una volta al mese, avranno anche l’opportunità di partecipare a un Premium LIVE Summit, che ricompenserà i migliori piloti con un veicolo in edizione speciale assolutamente unico.

I piloti potranno scegliere tra quattro nuove categorie di vanità per personalizzare ulteriormente i propri veicoli, comprese le tinte dei finestrini e la modifica di colore e forma della nitro dei veicoli. Una volta che i giocatori avranno truccato i propri mezzi, potranno scegliere tra otto nuovi avatar che li rappresenteranno alla guida.

Su Google Stadia, i giocatori accederanno al gioco base The Crew 2 e tutti i principali aggiornamenti del primo e secondo anno. L’interfaccia utente, i testi, la grafica e tutte le relative funzionalità sono state ri-progettate per adattarsi alle dimensioni dello schermo dei telefoni e a ogni piattaforma utilizzata. The Crew 2 su Stadia includerà il supporto a Stream Connect, che consente ai giocatori di vedere in streaming la visuale di gioco di un amico direttamente nella propria partita. Con Stream Connect, i giocatori potranno vedere esattamente dove si trovano i propri amici durante una gara.