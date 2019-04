The Crew 2: è in arrivo un nuovo weekend di prova gratuito

Se The Crew 2 vi ha sempre incuriosito e l'idea di provarlo per qualche giorno in maniera completamente gratuita vi stuzzica, allora abbiamo un'ottima notizia per voi.

Ubisoft ha infatti appena annunciato che The Crew 2 sarà giocabile gratuitamente per tutto il prossimo weekend. Il preload è già attivo su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Uplay). Se quindi siete interessati a provare il gioco dal 25 al 28 aprile, il consiglio è di correre a scaricare tutti i file necessari ad avviare questa versione di prova. Stando a quanto dichiarato dall'azienda francese inoltre, chi giocherà sulla console Sony potrà giocare anche senza un abbonamento attivo al PlayStation Plus, ma non potrà partecipare alle partite multigiocare. Gli utenti Xbox One dovranno invece essere abbonati al servizio Xbox Live Gold per partecipare al periodo di prova. Nel corso della prova avrete accesso alla versione completa del gioco e, per chi ha già provato il titolo durante il weekend gratuito di dicembre, sappiate che potrete riprendere il vostro vecchio salvataggio.

Vi ricordiamo che lo scorso dicembre il gioco è stato aggiornato con il DLC Demolition Derby e nel corso di gennaio ha ricevuto diversi veicoli aggiuntivi, tutti gratuiti.