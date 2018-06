The Crew 2: due ore di gameplay tratte dalla Closed Beta

In questi giorni si sta svolgendo la Closed Beta di The Crew 2, nuovo e ambizioso titolo automobilistico (e non solo!) di Ubisoft.

Il nostro Alessandro Bruni ha così ben pensato farsi un giro per gli Stati Uniti d'America a bordo dei bolidi del gioco in ben due ore di gameplay che potete ammirare in replica in apertura di notizia. Ha gareggiato utilizzando tante automobili diverse e con le più grandi novità di questo nuovo capitolo, gli aeroplani e i motoscafi. Per l'occasione, ha anche risposto alle domande degli spettatori.

La Closed Beta rimarrà attiva fino a lunedì 4 giugno: i giocatori selezionati possono provare il primo livello del sistema di progressione, sfidandosi via terra, acqua e cielo in alcune gare delle prime quattro discipline, Street Race, Rally Raid, Powerboat e Aerobatics. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che The Crew 2 verrà lanciato il 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC.