The Crew 2: ecco i nuovi veicoli di agosto disponibili per i possessori del Season Pass

Ubisoft ha pubblicato su Youtube un trailer per i nuovi veicoli di agosto di The Crew 2: l'MV Agusta Brutale Dragster RR 2017 e l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016, disponibili adesso per i possessori del Season Pass.

MV Agusta Brutale Dragster RR 2017

Progettata per stupire, l'MV Agusta Brutale Dragster RR 2017 combina prestazioni di altissimo livello con un design inimitabile. Compatta e aggressiva, con i caratteristici specchietti e il codino mozzato, questa moto è perfetta per chi non ama scendere a compromessi.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Anche se il suo nome può far pensare alla fortuna, le vittorie conseguite al volante di questa auto non saranno merito della sorte! Con una personalità spumeggiante e un design di gran classe, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016 farà mangiare la polvere a tutti i suoi avversari, avvolgendoli nel fumo delle sue sgommate.

L'MV Agusta Brutale Dragster RR 2017 e l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016 sono già disponibili per i possessori del Season Pass, tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere fino al 5 settembre. Che ne pensate di queste due aggiunte?

Ricordiamo ai lettori che il 28 settembre verrà pubblicato Gator Rush, il primo grande aggiornamento gratuito di The Crew 2 che introdurrà la nuova disciplina Hovercraft.