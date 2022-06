The Crew 2: un leak svela la data d'uscita dell'upgrade per PS5 e Xbox Series X

Qualche mese fa, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S del suo The Crew 2, senza però confermare il giorno esatto della sua pubblicazione. Ad anticipare l'annuncio è stato un leaker, che nelle ultime ore ha scovato la patch nel database Sony.

L'ormai noto PlayStation Game Size, i cui poteri sono stati fortemente limitati da una serie di provvedimenti del colosso nipponico, è comunque riuscito ad intercettare i nuovi file relativi all'aggiornamento del titolo Ubisoft. Stando a quanto dichiarato dal leaker sul suo profilo ufficiale Twitter, l'upgrade per console di prossima generazione è in arrivo il prossimo 6 luglio 2022. Sebbene il cinguettio faccia riferimento alla sola versione PlayStation 5, è improbabile che l'upgrade non arrivi nello stesso momento anche su Xbox Series X|S.

Per il momento sappiamo solo che la versione nativa per console di ultima generazione del racing game permetterà di giocare a 60 fotogrammi al secondo e non sono disponibili informazioni in merito alla risoluzione o alla presenza di modalità grafiche.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato pubblicato l'aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Assassin's Creed Origins, titolo che è stato anche aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass.