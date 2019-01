The Crew 2: i nuovi veicoli gratuiti di gennaio si presentano in video

Ubisoft ha presentato in video i due nuovi veicoli gratuiti che i piloti di The Crew 2 potranno guidare questo mese. Si tratta, nello specifico, della BMW M6 GT3 del 2016 e della Mercedes-Benz GLC Coupe del 2016.

Entrambe le automobili risultano già accessibili ai possessori del Season Pass, mentre tutti gli altri giocatori dovranno attendere il 9 gennaio. La BMW M6 GT3 appartiene alla categoria Touring Car e può vantare l'iconica livrea viola, blu e rossa della casa tedesca. La Mercedes-Benz GLC Coupe 2016 gareggia invece nella disciplina Street Race, ed è descritta come la vettura perfetta per chi ama viaggiare per gli Stati Uniti d'America, oltre che gareggiare.

Potete ammirarle entrambe in azione nel trailer allegato in cima alla notizia, oppure nelle immagini che abbiamo raccolto in galleria. Ricordiamo che The Crew 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo scorso mese l'esperienza di gioco si è arricchita ulteriormente grazie all'aggiunta della modalità Destruction Derby.